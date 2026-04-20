Apple продлила действие 10 товарных знаков в России

Американская корпорация Apple, специализирующаяся на разработке смартфонов, ПК и программного обеспечения, продлила в России действие 10 товарных знаков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Права компании на знаки ICLOUD и iCloud истекали в июне 2026 года, на логотип с изображением откусанного яблока, товарный знак и APPLE — в июле.

В августе 2026-го заканчивалось действие исключительного права на знаки macOS, макОС, MACOS и Made for Apple Watch, а в сентябре — на товарный знак iPhone и изображения колец активности.

Роспатент рассмотрел заявление корпорации и подтвердил продление прав на знаки до 2036 года.

