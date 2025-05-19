Суд впервые оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Cfoto
Фото: Cfoto/www.globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple по трем протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

«Компания Эпл Дистрибьюшн Интернешнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd) признана виновной совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ („Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения“ — прим. ред.)», — отметили в сообщении.

Всего суд рассмотрел три протокола в отношении Apple по статье о пропаганде ЛГБТ*. По каждому из них назначили по 2,5 миллиона рублей штрафа. Заседания прохошли в закрытом режиме.

Ранее в Новгородской области мем с лягушонком Пепе признали символикой экстремистского ЛГБТ*. Поводом для рассмотрения административного дела стало изображение животного в шестицветном парике.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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