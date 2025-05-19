Суд впервые оштрафовал Apple на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple по трем протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

«Компания Эпл Дистрибьюшн Интернешнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd) признана виновной совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ („Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения“ — прим. ред.)», — отметили в сообщении.

Всего суд рассмотрел три протокола в отношении Apple по статье о пропаганде ЛГБТ*. По каждому из них назначили по 2,5 миллиона рублей штрафа. Заседания прохошли в закрытом режиме.

Ранее в Новгородской области мем с лягушонком Пепе признали символикой экстремистского ЛГБТ*. Поводом для рассмотрения административного дела стало изображение животного в шестицветном парике.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.