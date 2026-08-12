Антитеррористические учения пройдут в детсадах и школах России 18-19 августа

В российских школах и детских садах 18-19 августа пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Во время учений проверят практическую готовность педагогов и руководителей образовательных организаций, а также сотрудников охраны. Впервые в 2026 году будут участвовать и представители детских садиков.

Участникам учения предстоит отработать комплексный сценарий действий при захвате заложников, а также нападение с использованием горючих жидкостей и атаку дронов. Специалисты МЧС России проведут инструктажи по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и педагогами.

«Мы отвечаем за жизнь и здоровье наших детей, поэтому требуем от ответственных должностных лиц исключительного внимания к мерам безопасности. Любые проявления халатности или недостаточный контроль недопустимы», — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Недавно проверку школ и детских садов провели перед учебным годом в Коломне.