Проверку школ и детских садов провели перед учебным годом в Коломне

В городском округе Коломна завершилась комплексная проверка образовательных организаций перед началом учебного года. Комиссии обследовали 153 здания школ, дошкольных отделений и учреждений дополнительного образования.

Специалисты оценили санитарное состояние объектов, пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность. Также проверили здания, инженерные системы, пришкольные территории и доступность помещений для маломобильных жителей.

В состав комиссий вошли представители управления образования, МВД, МЧС, родительской общественности и других структур.

«Безопасность детей в школах и садах — безусловный приоритет, ведь именно от созданных условий зависит спокойствие родителей и качество образовательного процесса. Комплексная проверка готовности учреждений к новому учебному году позволяет убедиться, что все требования по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и санитарным нормам соблюдены. Создание современных и безопасных условий для обучения и воспитания детей остается одним из ключевых направлений народной программы», — сказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Сейчас в школах и дошкольных отделениях завершаются текущие ремонты и поставки оборудования. В частности, 14 школ получили акустические системы и наборы инструментов для занятий музыкой, комплекты гипсовых моделей и муляжей для ИЗО, мобильный планетарий и оборудование для уроков физики.

Новое оснащение закупили в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети» и регионального проекта с одноименным названием.