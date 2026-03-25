Антимонопольщики пригрозили магазинам за «яичный бум» перед Пасхой

ФАС предостерегла магазины от повышения цен на яйца, масло и сладости

Крупные ритейлеры в России получили предостережение от ФАС. Антимонопольщики предупредили, что недопустимо завышать цены на яйца, масло и сладости перед Пасхой. Об этом сообщили «Известия» .

«В случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям», — заявил представитель антимонопольной службы.

ФАС, по его словам, ведет постоянный мониторинг цен на продукты, в том числе популярные перед Пасхой — сливочное масло и кондитерские изделия. Ведомство примет меры реагирования, если заметит признаки недобросовестного повышения цен со стороны магазинов.

С конца декабря 2025 года по середину марта яйца подорожали на 16,5%, выяснил Росстат. Самый значительный рост в Крыму и Ульяновской области, на 46% и 32%.

Пасха в 2026 году выпала на 12 апреля. Ранее в Москве выставили на продажу кулич за 100 тысяч рублей. Он украшен копией собора Василия Блаженного на Красной площади.