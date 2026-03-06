Аномальные холода накроют сразу несколько регионов России: кому будет плохо в марте

В ближайшие дни в нескольких российских регионах температура опустится до аномально низких значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

В Пермском крае столбики термометров упадут до отметки ниже климатической нормы на 7 градусов и больше. Аномальные холода продержатся в регионе с 6 по 8 марта. Аналогичную ситуацию синоптики прогнозируют и в Свердловской области.

Значительно ниже температура упадет в Красноярском крае. Сильные морозы там ожидаются с 7 по 9 марта.

По данным Гидрометцентра, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа похолодает до минус 45 градусов. В северных и центральных районах Сахалина пройдут мощные снегопады — за половину дня на острове может выпасть от 7 до 20 миллиметров осадков.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что прошедшая зима стала рекордной по количеству снега. Самые мощные метели регистрировали в январе и феврале.