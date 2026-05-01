Аномальная жара накрыла юг Алтая

Аномально теплую погоду зарегистрировали на юге Алтая, в Новосибирске, Барнауле и Красноярске. О этом РИА «Новости» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На юге Алтая температура поднялась до отметки +30 градусов, в Новосибирске и Барнауле — до +28, а в Красноярске — до +24. Специалист назвал такое потепление аномальным.

«Плюс 30 на юге Алтая — это очень и очень редкое явление», — подчеркнул он.

По его словам, в регионе наблюдалось похолодание после прохождения холодного фронта, однако теперь столбики термометров резко поднялись.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве и Подмосковье 1 мая будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

В регионе будет дуть северо-западный ветер с порывами три-восемь метров в секунду, столбики термометров поднимутся до + 8…+10 градусов. В большинстве районов снег растает.