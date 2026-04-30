Майские капризы небесной канцелярии: чего ждать от погоды в Москве и Подмосковье?

Майские праздники в Москве и Подмосковье в 2026 году обещают быть контрастными — от с мокрого снега до июньского тепла, на смену которому придут черемуховые холода. 360.ru выяснил, чего ждать от погоды в последний весенний месяц и когда прекратятся капризы небесной канцелярии.

Погода в последний день апреля — начале мая В заключительный день апреля синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью высотной ложбины слабеющего североатлантического циклона, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Поэтому в Москве по области сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, максимальная температура воздуха + 5…+7», — отметил он. На Первомай сценарий погоды будет похожим, но немного потеплеет.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами брызнет слабый дождь, ночью около нуля, по области местами слабые заморозки и днем + 8…+10. При этом снежный покров практически в большинстве регионов растает. Евгений Тишковец

Затем инициативу в атмосфере перехватит гребень азорского антициклона. В темное время суток ожидается от нуля до +5 градусов, в середине дня воздух прогреется до +15. «Значит, температурный фон вернется в свое климатическое русло. Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже + 6…+9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских и подмосковных термометров поднимутся до высоты +20», — добавил Тишковец.

Фото: Медиасток.рф

Под утро 4 мая температура не опустится ниже +8…+11 градусов, а после полудня наступит лето.

Максимальная температура +20…+23, что соответствует норме июня. Евгений Тишковец

Долгосрочный прогноз погоды на май По долгосрочному прогнозу на май в столичном регионе температура воздуха ожидается в пределах многолетней нормы климата с небольшим превышением на полградуса-градус. «Я напомню, что ночная норма в мае — это около +7 градусов, дневная — около +18», — сказал Тишковец. Дожди выпадут в пределах нормы с незначительным превышением на 10%, которая для Москвы составляет 61 миллиметр. «Если раскинуть это по десятидневкам, то сценарий примерно следующий: погода довольно теплая и сухая, недобор осадков 40-50% в первой декада мая, в конце которой начнется сезон гроз с короткими ядреными ливнями и грибными дождями. Вторая десятидневка: ожидается относительно прохладная и дождливая погода», — рассказал синоптик.

Фото: Медиасток.рф

По его словам, осадков выпадет в полтора-два раза больше положенного, почти летние дни внезапно оборвутся.

Пока Гольфстрим не прогреет Северные моря, произойдет последний прорыв арктического воздуха. Это совпадет с периодом цветения черемухи — с самым заметным природным маркером, а, значит, нагрянут традиционные черемуховые холода. Евгений Тишковец

Третья декада прогнозируется в рамках нормы мая. «Капризы небесной канцелярии останутся позади, будто кто-то щелкнет природным выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета. Так что май передаст эстафету тепла июню, которая обещает быть на два градуса выше нормы», — подчеркнул Тишковец.

Фото: Медиасток.рф

С чем связаны черемуховые холода В последний весенний месяц часто происходят окончательные, но мощные прорывы арктического воздуха, когда ныряющие циклоны несут холод, объяснил синоптик. «Потому что Гольфстрим еще не прогрел северные моря. Соответственно, там еще достаточно холодно, и вот он тащит нам свежие воздушные массы как раз в период цветения черемухи, который является своеобразным природным маркером. Как правило, обычно черемуховые холода длятся от трех до пяти дней, не больше, редко до семи — такой короткий период провала холода», — заключил специалист.