Врач Сахаров рассказал о важности вакцинации детей

Прививки тренируют иммунную систему распознавать опасные вирусы и бороться с ними до того, как они успеют нанести вред организму. Вакцины стимулируют иммунитет, не перегружая его, рассказал «Краснодарским известиям» врач-методист Андрей Сахаров.

В России детей прививают от различных инфекций более 50 лет в соответствии с Национальным календарем прививок, который утверждается Минздравом РФ.

Врач рассказал о первоочередных прививках для детей: полиомиелит (детский паралич); корь, краснуха и эпидемический паротит (свинка); гепатит В; туберкулез; коклюш; дифтерия; столбняк.

Также Сахаров подчеркнул важность вакцинации против коронавируса для детей от 12 до 17 лет, но только с согласия родителей и после консультации с педиатром.

Вакцинация от клещевого энцефалита необходима в случае нахождения ребенка в регионе с повышенным риском заражения.