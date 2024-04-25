Кончаловский объяснил, почему отказался снимать «Слово пацана» | 360°

Культура 25 апреля 2024, 13:30 Кончаловский объяснил, почему отказался снимать «Слово пацана» Режиссер Егор Кончаловский объяснил свой отказ снять сериал «Слово пацана» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Режиссеру Егору Кончаловскому предлагали снимать сериал «Слово пацана». Он объяснил, почему отказался от проекта, в программе «Легенда» на YouTube-канале RTVI.

По словам режиссера, подобные проекты он уже снимал, и исследовать эту тему во второй раз ему не хотелось.

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«Мне предлагали снимать „Кровь на асфальте“. [Я отказался], потому что в той концепции, которая тогда обсуждалась, я бы опять вошел в воду „Антикиллера“ по сути. То есть это было бы то же самое <…> Мне это уже не интересно, в общем», — сказал Кончаловский.

При этом он отметил, что снял бы совершенно другой сериал, не похожий на версию, которая получилась у команды режиссера Жоры Крыжовникова.

«У меня бы так не получилось. У меня было бы другое кино. Может быть, оно тоже было бы хорошим. Но оно было бы другое. Я как раз этого и не хотел. Поэтому нет вопросов. Они молодцы большие», — добавил он.

Режиссер не подозревал, какой успех ждет «Слово пацана». Однако о решении не браться за эту работу он не жалеет.

Актерский состав сериала удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения». Работа Крыжовникова стала одним из самых обсуждаемых проектов года.