Кончаловский объяснил, почему отказался снимать «Слово пацана» | 360°

25 апреля 2024, 13:30
Кончаловский объяснил, почему отказался снимать «Слово пацана»
Режиссер Егор Кончаловский объяснил свой отказ снять сериал «Слово пацана»
Режиссеру Егору Кончаловскому предлагали снимать сериал «Слово пацана». Он объяснил, почему отказался от проекта, в программе «Легенда» на YouTube-канале RTVI.
По словам режиссера, подобные проекты он уже снимал, и исследовать эту тему во второй раз ему не хотелось.
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«Мне предлагали снимать „Кровь на асфальте“. [Я отказался], потому что в той концепции, которая тогда обсуждалась, я бы опять вошел в воду „Антикиллера“ по сути. То есть это было бы то же самое <…> Мне это уже не интересно, в общем», — сказал Кончаловский.
При этом он отметил, что снял бы совершенно другой сериал, не похожий на версию, которая получилась у команды режиссера Жоры Крыжовникова.
«У меня бы так не получилось. У меня было бы другое кино. Может быть, оно тоже было бы хорошим. Но оно было бы другое. Я как раз этого и не хотел. Поэтому нет вопросов. Они молодцы большие», — добавил он.
Режиссер не подозревал, какой успех ждет «Слово пацана». Однако о решении не браться за эту работу он не жалеет.
Актерский состав сериала удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения». Работа Крыжовникова стала одним из самых обсуждаемых проектов года.
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