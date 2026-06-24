Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Подмосковья за плодотворную работу

Глава Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатов и сенаторов от региона за плодотворную работу в части продвижения региональных инициатив на федеральный уровень. В среду прошло 140-е, заключительное, заседание Московской областной Думы VII созыва, где подвели итоги за пять лет.

«Все вызовы понятны, когда каждый из здесь присутствующих не устает общаться с жителями, досконально разбирается в вопросах — здравоохранение, ЖКХ, благоустройство, дороги, образование. Хочу сказать спасибо и сенаторам, и депутатам, которые активно, старательно проводят все эти решения. У нас уже есть следующие инициативы», — отметил губернатор.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в регионе сформировали крепкую правовую базу. За пять лет в регионе приняли 1300 региональных законов, 11 стали законами для всей страны.