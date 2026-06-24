Вопросы безопасности во время выборов обсудили в Мособлдуме

В Московской областной думе прошел круглый стол по вопросам безопасности во время выборов. В нем приняли участие представители избиркома, Общественной палаты Подмосковья, правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств.

«Важно, чтобы выборы прошли в строгом соответствии с законом и было исключено любое внешнее вмешательство», — подчеркнул председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Всего в регионе откроется около четырех тысяч избирательных участков, более половины из них — в школах и других образовательных учреждениях. На них установят видеонаблюдение и металлодетекторы — стационарные или ручные. Определили должностных лиц, которые смогут принимать оперативные решения.

На данный момент в Подмосковье более шести миллионов избирателей и 3925 участковых избирательных комиссий. Планируются выборы депутатов Госдумы, в 11 регионах изберут новых глав, а в 38 — региональные парламенты.