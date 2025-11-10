Анализ hh.ru: специалисты по закупкам чаще всего тратят рабочее время на рутинные задачи

В Санкт-Петербурге каждый седьмой работник тратит более 10 часов в неделю на выполнение рутинных задач. Еще 38% сотрудников еженедельно выделяют от одного до пяти часов на подготовку неавтоматизированных отчетов и документов. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

По данным аналитиков, в пересчете на год это составляет от 156 до 520 часов на одного сотрудника. Такое время работники могли бы посвятить более продуктивным задачам. Для некоторых специалистов эти показатели эквивалентны более чем трем рабочим месяцам.

Наибольшие временные затраты на рутинные задачи наблюдаются в следующих отраслях: «фармацевтика и здравоохранение» (19%), «энергетика/ТЭК» (18%), «производство/промышленность» (17%).

Среди профессиональных категорий лидируют специалисты в закупках (24%), HR-специалисты и юристы (по 20%). По должностям больше всего времени на рутину тратят заместители руководителей (17%) и сами руководители (15%).