Аналитики «X5 Клуб» назвали селедку под шубой самым выгодным новогодним салатом

Аналитики «X5 Клуб» подсчитали, что в 2025 году средняя стоимость порции таких новогодних салатов, как оливье, селедка под шубой и крабовый салат, составит 174 рубля. Лидером по доступности стала селедка под шубой — всего 51 рубль за порцию. Оливье занял второе место с суммой в 57 рублей, а крабовый салат оказался самым дорогим среди них — 66 рублей за порцию, сообщило ИА НСН.