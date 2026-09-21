Аналитик Зыков призвал не определять съедобность грибов с помощью ИИ

Искусственный интеллект может ошибочно назвать ядовитые грибы или ягоды съедобными из-за неудачного ракурса или искаженной цветопередачи снимка. Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков призвал использовать нейросети лишь как предварительную подсказку, сообщает RT .

Зыков посоветовал не полагаться на ИИ при определении съедобности лесных находок по фотографии. На снимке могут быть не видны важные признаки, а освещение и ракурс способны исказить цвет и форму гриба или ягоды.

«Я бы не советовал сильно доверять ИИ в вопросах грибов и ягод. По фотографии он вполне может ошибиться. Ракурс будет не тот, цвет искажен, каких-то важных признаков просто не видно», — сказал эксперт.

По его словам, нейросеть можно использовать только для предположения о том, на что похож найденный гриб или ягода. Окончательное решение о съедобности нельзя принимать на основании ответа ИИ.

«Уже были истории, когда люди слишком доверяли таким определениям и в итоге получали отравления», — предупредил Зыков.

Эксперт подчеркнул, что в таких случаях безопаснее отказаться от сомнительной находки, чем рисковать здоровьем.