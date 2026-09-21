Аналитик Зыков призвал не определять съедобность грибов с помощью ИИ
Искусственный интеллект может ошибочно назвать ядовитые грибы или ягоды съедобными из-за неудачного ракурса или искаженной цветопередачи снимка. Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков призвал использовать нейросети лишь как предварительную подсказку, сообщает RT.
Зыков посоветовал не полагаться на ИИ при определении съедобности лесных находок по фотографии. На снимке могут быть не видны важные признаки, а освещение и ракурс способны исказить цвет и форму гриба или ягоды.
«Я бы не советовал сильно доверять ИИ в вопросах грибов и ягод. По фотографии он вполне может ошибиться. Ракурс будет не тот, цвет искажен, каких-то важных признаков просто не видно», — сказал эксперт.
По его словам, нейросеть можно использовать только для предположения о том, на что похож найденный гриб или ягода. Окончательное решение о съедобности нельзя принимать на основании ответа ИИ.
«Уже были истории, когда люди слишком доверяли таким определениям и в итоге получали отравления», — предупредил Зыков.
Эксперт подчеркнул, что в таких случаях безопаснее отказаться от сомнительной находки, чем рисковать здоровьем.