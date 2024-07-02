Аналитик Зубченко: скептицизм и любопытство помогут защититься от мошенников, использующих ИИ

Мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для обмана своих жертв. Такой инструмент позволяет создавать дипфейки и синтез голоса, сообщил аналитик по информационной безопасности Константин Зубченко в беседе с Life.

По его словам, защититься от аферистов помогут скептицизм и любопытство. Уточняющие вопросы покажут злоумышленнику, что собеседник не станет легкой добычей. С большой долей вероятности мошенник тактично исчезнет.

Кроме того, эксперт посоветовал проверять личность человека с помощью видеозвонка. Также можно использовать популярные сервисы по детектированию подделок.

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