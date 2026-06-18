Аналитик Веселова допустила возможность использовать кредитую карту как зарплатную

Однако некоторые банки могут ограничивать эту возможность внутренними правилами. Поэтому перед оформлением зарплатной карты важно уточнить условия в конкретном финансовом учреждении.

Веселова подчеркнула, что зарплата перечисляется на счет, а не на саму карту. Если на счету есть собственные средства, например зарплата, то они будут расходоваться в первую очередь, а не кредитные.