Аналитик Веселова допустила возможность использовать кредитую карту как зарплатную
Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни», объяснила RT, что использование кредитной карты в качестве зарплатной не запрещено законом.
Однако некоторые банки могут ограничивать эту возможность внутренними правилами. Поэтому перед оформлением зарплатной карты важно уточнить условия в конкретном финансовом учреждении.
Веселова подчеркнула, что зарплата перечисляется на счет, а не на саму карту. Если на счету есть собственные средства, например зарплата, то они будут расходоваться в первую очередь, а не кредитные.
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