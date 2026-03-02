Аналитик Муртазин предупредил, что мошенники могут маскировать фишинговые ссылки под выгодные предложения на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня активизируются мошенники. Об этом предупредил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, злоумышленники пытаются использовать праздник для своих целей, создавая видимость выгодных предложений. Они предлагают скидки на цветы и другие товары, но на самом деле ведут пользователей на поддельные сайты.

«Перед любым праздником мошенники пытаются привязаться к нему, создать связку. Они работают, предлагая те или иные вещи, которые ждут люди. Например, подарить цветы со скидкой, создают сайты подделки, которые копируют цветочный магазин, но, естественно, никакие цветы там не продаются», — пояснил Муртазин.

Эксперт рекомендовал быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не сообщать никому код из СМС.