Аналитик Лобода: новые особо экономические зоны позитивно скажутся на соцсфере

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT объяснил важность создания новых особых экономических зон (ОЭЗ).

«Уже заявлено о вложениях свыше 26 миллиардов рублей и о создании более 2,3 тысячи рабочих мест. Такие шаги позитивно скажутся и на экономике, и на социальной сфере. Кроме того, резиденты получат налоговые льготы и таможенные преференции», — рассказал специалист.

По словам аналитика, успех проектов будет зависеть от грамотной траты бюджетных средств и обязательств участников. Еще одно условие — востребованность планируемых производств, например лекарств или лесопильных линий. Эксперт считает, что новые ОЭЗ могут дать толчок развитию регионов и росту промышленности.