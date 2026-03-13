Аналитик Лазарев указал на риски замедленного снижения ключевой ставки

Аналитик Александр Лазарев в беседе с URA.RU поделился своими опасениями относительно темпов снижения ключевой ставки. По его мнению, на замедление этого процесса могут повлиять более высокий, чем предполагалось, дефицит бюджета и ухудшение инфляционных показателей.

Лазарев отметил, что рассчитывать на быстрое достижение целевого уровня инфляции не приходится из-за множества внешних факторов, влияющих на экономику России и мира. Он подчеркнул, что низкие темпы роста цен могут свидетельствовать о рецессии.

«Замедлить снижение ключевой ставки может более высокий, чем это планировалось, дефицит бюджета, и худшие данные по инфляции», — сказал Лазарев.

Экономист также отметил, что снижение ключевой ставки не всегда означает улучшение экономической ситуации. Это может быть просто реакцией регулятора на происходящие процессы. Более того, по мнению Лазарева, макропруденциальные нормативы оказывают более сильное влияние на кредитную активность и экономику в целом, чем ключевая ставка.