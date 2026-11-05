Аналитик Кусков призвал изолировать резервные серверы компаний из-за атак с ИИ

Любым компаниям и организациям необходимо хранить резервные системы на локальных серверах без подключения к интернету для защиты от кибератак с применением ИИ. Об этом Общественной Службе Новостей заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что злоумышленники способны получить доступ к большинству устройств в Сети, поэтому управлять критической инфраструктурой, например городским энергоснабжением, через интернет недопустимо. Автономная система резервирования без выхода во внешний мир позволит восстановить работу при ЧП и минимизировать потери.

Кусков подчеркнул, что использование искусственного интеллекта облегчает задачи хакерам и усложняет работу специалистам по кибербезопасности, вынуждая вести защиту систем непрерывно.