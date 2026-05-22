Аналитик Котилевец призвал не загружать рабочие переписки и отчеты в нейросети

Нейросети прочно вошли в повседневную рабочую практику, однако многие пользователи не осознают рисков, связанных с загрузкой данных в публичные чат-боты. Подробнее рассказал старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в беседе с RT .

По словам специалиста, данные, передаваемые нейросетям, могут сохраняться на серверах провайдера, использоваться для дообучения моделей и даже попадать в ответы другим пользователям.

«Нейросети не просто хранят то, что вы им сказали, — они связывают разрозненные фрагменты информации из разных источников, создавая неожиданные и порой опасные комбинации», — объяснил эксперт.

Котилевец подчеркнул, что категорически нельзя загружать в нейросети исходные коды продуктов, внутреннюю переписку, финансовые отчеты и стратегические презентации. Даже черновики документов могут содержать чувствительную информацию.