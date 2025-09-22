Аналитик Юшков отметил, что по итогам года бензин подорожает не выше общей инфляции

Цены на бензин увеличиваются, и этому есть объяснение. Если нефть дорожает, то и топливо становится дороже. Когда сырье дешевеет, нефтяные компании терпят убытки и вынуждены повышать цены для их компенсации. При стабильной цене нефти бензин все равно дорожает из-за инфляции, написал KP.RU .

По данным Росстата, с начала года литр АИ-92 в среднем по стране подорожал на 8%. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин успокаивает: цена на топливо не должна расти выше инфляции, и до сих пор этот график удается выдерживать.

Эксперты выделяют несколько причин роста цен:

Фактор сезонности. Летом возрастает спрос на топливо из-за сбора урожая и отпусков.

Плановые ремонты на НПЗ. В этом году их перенесли на июль, что совпало с высоким спросом на топливо.

Рентабельность малых сетей АЗС. Небольшие сети закупают топливо на биржах и, боясь дальнейшего подорожания, скупают его по высокой стоимости, что приводит к повышению цен для клиентов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что ситуацию может стабилизировать топливный демпфер. Государство компенсирует издержки крупных компаний, и цены на топливо перестают резко расти. По мнению эксперта, по итогам года бензин подорожает не выше общей инфляции.