Аналитик Якубович рекомендовал брать на себя дополнительные задачи, чтобы избежать сокращения при оптимизации штата

В условиях, когда компании начинают экономить на персонале и сокращают активный найм, работники рискуют оказаться под угрозой увольнения. Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович поделился с KP.RU советами, как сохранить рабочее место.

Эксперт рекомендует брать на себя дополнительные задачи, которые не входят в должностную инструкцию, но могут быть полезными для компании.

«Мозолить глаза глупыми инициативами не надо, а вот предлагать решения, которые для компании экономят или приносят деньги — лучшая страховка от сокращения», — подчеркнул он.

Важно стать ценным специалистом, на котором держатся ключевые процессы в компании, а не просто удобным сотрудником. Также полезно регулярно мониторить рынок труда, обновлять резюме и ходить на собеседования, даже если текущее место работы стабильно. Это поможет оценить свою профессиональную ценность и вовремя среагировать на возможные проблемы.

Если профессия теряет актуальность, лучше заранее освоить смежные навыки, например, в сфере искусственного интеллекта, 1С или проектного управления.