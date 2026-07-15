Аналитик Горелкина связала популярность работы в промышленной сфере с карьерными перспективами

Аналитик Анастасия Горелкина сообщила РИАМО , что молодые специалисты выбирают работу в промышленности из-за конкурентоспособных зарплат, внедрения цифровых технологий и стабильных карьерных перспектив.

По мнению эксперта, интерес молодежи к промышленности растет по нескольким причинам. Из-за кадрового голода компании предлагают выпускникам доходы, сопоставимые с офисными профессиями, а в некоторых отраслях — даже более высокие.

Горелкина подчеркнула, что современное производство изменилось благодаря цифровизации. Сегодня на заводах активно используются роботизированные линии, цифровые двойники, системы предиктивной аналитики и автоматизированное управление процессами, добавил «ФедералПресс».