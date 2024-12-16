Аналитик Фельдман заявил, что рано или поздно 31 декабря станет официальным выходным

Последний день года должен стать официальным выходным. Рано или поздно это произойдет, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Своим мнением он поделился в разговоре с RT.
По словам специалиста, все работодатели осознают, что накануне Нового года эффективность сотрудников стремится к нулю, поскольку люди мысленно погружены в праздничную суету. Нужно на законодательном уровне уровнять рабочий график россиян с их привычками и традициями, отметил Фельдман.
При назначении 31 декабря выходным днем главное, чтобы не пострадал уровень зарплаты и не сократились другие выходные, добавил аналитик.
Кадыров призвал снять запрет со свергнувшей Асада группировки
Заключительный этап военно-патриотической игры прошел в Истре
Футболист «Локомотива» оскандалился после фото с убитыми зайцами
Обвиняемый по делу о некачественных сухпайках для Минобороны не признал вину
Задавившая ребенка водитель Porsche отказалась от медосвидетельствования
Свыше 90 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье в декабре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте