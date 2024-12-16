Аналитик Фельдман заявил, что рано или поздно 31 декабря станет официальным выходным

Последний день года должен стать официальным выходным. Рано или поздно это произойдет, считает кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Своим мнением он поделился в разговоре с RT.

По словам специалиста, все работодатели осознают, что накануне Нового года эффективность сотрудников стремится к нулю, поскольку люди мысленно погружены в праздничную суету. Нужно на законодательном уровне уровнять рабочий график россиян с их привычками и традициями, отметил Фельдман.

При назначении 31 декабря выходным днем главное, чтобы не пострадал уровень зарплаты и не сократились другие выходные, добавил аналитик.

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