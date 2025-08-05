Аналитик Евсютин указал, что публикация голосовой записи в сети повышает риски мошенничества
Академический руководитель онлайн-магистратуры «Кибербезопасность» НИУ ВШЭ Олег Евсютин поделился с RT рекомендациями по защите личных данных в цифровом пространстве.
Аналитик подчеркнул, что сейчас сервисы хранят много чувствительных данных, и их утечка может привести к неприятным последствиям, начиная от спама и заканчивая кражей средств и личной информации. Даже публикация фотографий или голосовых записей может создать риски.
По словам эксперта, мошенники используют искусственный интеллект для подделки медиафайлов и кражи денег. Поэтому важно проверять, действительно ли сообщения приходят от знакомых людей.
Евсютин отметил, что фишинг — один из самых распространенных методов киберкраж. Такие письма часто предлагают привлекательные условия или имитируют запросы от банков.
Защититься от большинства угроз можно, соблюдая правила цифровой гигиены: использовать антивирусы, обновлять системы, создавать надежные пароли и быть осторожным при взаимодействии в интернете, резюмировал Евсютин.