Аналитик Двилянский указал на риски хранения фото документов в галерее смартфона

Многие пользователи смартфонов предпочитают хранить сканы и фотографии личных документов в галерее, не задумываясь о возможных рисках. Однако такой подход может привести к серьезным последствиям в случае взлома устройства или утечки данных, сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский в беседе с RT .

Специалист предупредил о потенциальных угрозах хранения чувствительной информации в галерее смартфона. Он отметил, что злоумышленник, получивший доступ к устройству, в первую очередь обратится к содержимому галереи.

«Скан паспорта, водительских прав или банковской карты дает злоумышленнику полный комплект данных для кражи личности, оформления микрозаймов или доступа к вашим учетным записям», — отметил эксперт.

По его словам, существует вероятность утечек данных через облачные сервисы, так как многие смартфоны автоматически синхронизируют галерею с облаком.