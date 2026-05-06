Аналитик Двилянский напомнил о схемах обмана с арендой жилья на майские праздники

При подготовке к майским праздникам аренда жилья становится актуальной темой, но вместе с тем увеличивается риск столкнуться с мошенниками. Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал RT о распространенных схемах обмана.

По его словам, злоумышленники размещают объявления о сдаче дач, квартир и домов по привлекательным ценам, используя фотографии из реальных объявлений на других сайтах. Они «уводят» пользователя с этой площадки и просят предоплату для «бронирования» или «чтобы снять объявление с публикации».

Для подтверждения жертве могут прислать фишинговую ссылку на сайт, визуально копирующий известные сервисы, или попросить перевести деньги напрямую на карту физического лица. После получения суммы мошенники исчезают.