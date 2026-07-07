Аналитик Безпалько счел невозможным смешение всех цивилизаций в одну

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил мнение, что слияние всех мировых цивилизаций в единую структуру невозможно.

По словам эксперта, даже мощные глобальные феномены, которые он охарактеризовал как примитивные (например американская массовая культура), не способны уничтожить уникальные национальные и этнические проекты.

«Все в одну цивилизацию никогда не смешаются», — подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что главным фактором сохранения идентичности остается самосознание — осознание человеком своей принадлежности к определенному народу или этносу.