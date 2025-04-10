Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской НПО Hope Harbor Society. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Солнечная Флорида стала гаванью для псевдопатриотов, объявивших себя „мирными“ борцами с режимом. Участники организации Hope Harbor Society с восточного побережья США координируют антироссийские акции и вербуют новых сторонников», — заявили представители надзорного органа в Telegram-канале.

Организация была основана в январе прошлого года в США. Участники НПО занимаются организацией, проведением и координацией протестных антироссийских акций в Соединенных Штатах и других странах, на которых активно демонстрируют атрибутику запрещенных в России украинских террористических организаций.

Кроме того, участники Hope Harbor Society финансируют ВСУ, распространяют ложную информацию о ВС России и сотрудничают с экстремистскими и нежелательными в России организациями.

Несколько дней назад в России также признали нежелательной японскую Ассоциацию по вопросам северных территорий. Ее обвинили в распространении литературы и сувенирной продукции с элементами картографической экспансии, а также непризнании юрисдикции России над островами Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда.