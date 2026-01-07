Американский режиссер переехал в Крым и принял православие

Режиссер Тремблей принял православие и женился на россиянке в Крыму

Американский документалист Реджинальд Тремблей рассказал, что принял православную веру после того, как переехал в Крым. Об этом он сообщил РИА «Новости» , рассказав еще и о женитьбе на русской женщине.

Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года, а в 2025 году получил вид на жительство. Теперь он намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину.

«Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, традиционные русские ценности, православие и спорт», — сказал режиссер.

Он добавил, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.

Тремблей отметил, что живет полноценной жизнью и не собирается уезжать. Единственное, по чему он скучает, — это его трое детей и шестеро внуков в США.

В Крыму американец занимается созданием видеороликов и подкастов для информирования американской аудитории. Он также участвует в местных конференциях, форумах и семинарах.

