Американский режиссер переехал в Крым и принял православие
Режиссер Тремблей принял православие и женился на россиянке в Крыму
Американский документалист Реджинальд Тремблей рассказал, что принял православную веру после того, как переехал в Крым. Об этом он сообщил РИА «Новости», рассказав еще и о женитьбе на русской женщине.
Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года, а в 2025 году получил вид на жительство. Теперь он намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину.
«Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, традиционные русские ценности, православие и спорт», — сказал режиссер.
Он добавил, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.
Тремблей отметил, что живет полноценной жизнью и не собирается уезжать. Единственное, по чему он скучает, — это его трое детей и шестеро внуков в США.
В Крыму американец занимается созданием видеороликов и подкастов для информирования американской аудитории. Он также участвует в местных конференциях, форумах и семинарах.
