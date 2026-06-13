«Американка» наступает. Можно ли победить этот сорняк?

Многие дачники этим летом вновь жалуются на сорняк «американка», который быстро занимает грядки и цветники. Несмотря на пугающую репутацию, растение нельзя назвать самым опасным врагом огородников. Однако бороться с ним все равно придется регулярно, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

По словам, речь идет о сорняке галинсога, который попал в Россию из Америки вместе с семенами культурных растений и со временем широко распространился по стране.

«Это однолетний сорняк семейства сложноцветных. Достаточно легко выдергивается. Да, он быстро разрастается. Но есть куда более неприятные виды», — отметил эксперт.

Почему «американка» появляется снова и снова

Главная проблема заключается в том, что полностью защитить участок от заноса новых семян практически невозможно. Их разносят ветер, птицы, вода и даже сами дачники вместе с посадочным материалом.

По словам Воробьева, такая стратегия распространения характерна практически для всех сорных растений. Даже на комнатных цветах иногда появляются сорняки, хотя никакого контакта с огородом у них нет.

«Они залетают сами собой. Это цель любого растения — распространиться на как можно большую территорию», — пояснил агроном.

Как избавиться от сорняка

Несмотря на быстрое распространение, бороться с галинсогой относительно просто. У растения нет мощных корневищ, как у пырея или сныти, поэтому его можно удалять вручную.

Специалист рекомендует аккуратно подкапывать сорняк и выдергивать его вместе с корнем, стараясь не повредить соседние культурные растения.

«Это однолетнее растение. Выдернули — и забыли. Ничего сверхсложного в борьбе с ним нет», — отметил Воробьев.