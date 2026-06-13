«Американка» наступает. Можно ли победить этот сорняк?
Агроном Воробьев рассказал, как избавиться от сорняка «американка»
Многие дачники этим летом вновь жалуются на сорняк «американка», который быстро занимает грядки и цветники. Несмотря на пугающую репутацию, растение нельзя назвать самым опасным врагом огородников. Однако бороться с ним все равно придется регулярно, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.
По словам, речь идет о сорняке галинсога, который попал в Россию из Америки вместе с семенами культурных растений и со временем широко распространился по стране.
«Это однолетний сорняк семейства сложноцветных. Достаточно легко выдергивается. Да, он быстро разрастается. Но есть куда более неприятные виды», — отметил эксперт.
Почему «американка» появляется снова и снова
Главная проблема заключается в том, что полностью защитить участок от заноса новых семян практически невозможно. Их разносят ветер, птицы, вода и даже сами дачники вместе с посадочным материалом.
По словам Воробьева, такая стратегия распространения характерна практически для всех сорных растений. Даже на комнатных цветах иногда появляются сорняки, хотя никакого контакта с огородом у них нет.
«Они залетают сами собой. Это цель любого растения — распространиться на как можно большую территорию», — пояснил агроном.
Как избавиться от сорняка
Несмотря на быстрое распространение, бороться с галинсогой относительно просто. У растения нет мощных корневищ, как у пырея или сныти, поэтому его можно удалять вручную.
Специалист рекомендует аккуратно подкапывать сорняк и выдергивать его вместе с корнем, стараясь не повредить соседние культурные растения.
«Это однолетнее растение. Выдернули — и забыли. Ничего сверхсложного в борьбе с ним нет», — отметил Воробьев.
Можно ли навсегда победить сорняки
Полностью избавиться от сорняков на участке невозможно, считает эксперт. Растения будут появляться снова независимо от качества ухода за грядками.
«Зло нельзя победить. Борьба с ним и есть жизнь. То же самое касается сорняков, вредителей и болезней растений», — пошутил агроном.
По его словам, лучший способ защиты огорода — регулярная прополка, рыхление почвы и грамотный уход за посадками.
Что касается популярных культур, то для хорошего урожая томатов, чеснока и картофеля специалист рекомендует своевременно удалять сорняки, использовать подкормки по сезону и внимательно следить за признаками фитофтороза и фузариоза, которые способны серьезно снизить урожайность.