Алтайский мед — не с Алтая. Специалисты выяснили, откуда берутся 95% подделок
Россельхознадзор: 95% алтайского меда произведены за пределами Алтая
Почти весь алтайский мед и адыгейский сыр на прилавках магазинов произведены в других регионах. Советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова заявила об этом на «Неделе российского ритейла», сообщила «Российская газета».
Специалисты исследовали 36 местных продуктов. Оказалось, что многие из них не имели ничего общего с названием. Например, адыгейский сыр выпускали 218 компаний, из них только 26 — в Адыгее. Остальные производства, по словам Цветковой, работали в 57 других регионах, в том числе Воронежской и Белгородской областях.
«„Алтайский мед“ у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное — 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай», — сказала она.
В брянском сыре «Стародубский» Россельхозндзор нашел лекарство от глистов, сообщили «Известия». В нем содержался запрещенный ферментный препарат трансглутаминаза.