Почти весь алтайский мед и адыгейский сыр на прилавках магазинов произведены в других регионах. Советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова заявила об этом на «Неделе российского ритейла», сообщила «Российская газета» .

Специалисты исследовали 36 местных продуктов. Оказалось, что многие из них не имели ничего общего с названием. Например, адыгейский сыр выпускали 218 компаний, из них только 26 — в Адыгее. Остальные производства, по словам Цветковой, работали в 57 других регионах, в том числе Воронежской и Белгородской областях.

«„Алтайский мед“ у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное — 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай», — сказала она.

В брянском сыре «Стародубский» Россельхозндзор нашел лекарство от глистов, сообщили «Известия». В нем содержался запрещенный ферментный препарат трансглутаминаза.