14 мая 2025 18:09 Плакаты с героями ВОВ оставят в автобусах Подмосковья на весь Год защитника Отечества Мострансавто: в подмосковных автобусах оставят портреты героев ВОВ 0 0 0 Общество

Бессмертный полк

ВОВ

Войны

Россия

Автобусы

В Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня» подвели итоги акции «Бессмертный полк». На конференции партнеры движения и его представители рассказали, как состоялось шествие в России и за рубежом в дни празднования 80-летия Победы.

Акция «Бессмертный полк» прошла в 57 регионах России и 120 странах мира, мероприятие собрало более семи миллионов человек. В Подмосковье акция проходила в разных форматах. Например, в общественном транспорте разместили плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла. «В акции мог принять участие любой житель Подмосковья и рассказать о своем родственнике, внесшим вклад в Великую Победу. Это реальные истории, которые напоминают нам о невероятном подвиге наших дедов и прадедов, отстоявших мир и свободу», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России» 1/3 Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России» 2/3 Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России» 3/3

В этом году жители региона направили на акцию сведения о защитниках, участвовавших в СВО. Первые автобусы с портретами отправились в рейс 1 мая. «В этом году разместили около восьми тысяч плакатов с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и участниками СВО в примерно шести тысячах автобусов Мострансавто», — отметил руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов. Великая Отечественная война остается не просто страницей в учебниках, а живой частью общей истории, которую важно передавать детям и внукам, подчеркнули в Мострансавто. «Портреты героев в автобусах — это не просто символы, а ежедневное напоминание о подвиге тех, кто отстоял жизнь огромной страны, миллионов людей. Поэтому мы приняли решение сохранить портреты героев в салонах наших автобусов», — добавили там.

Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России» 1/3 Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России» 2/3 Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России» 3/3

Плакаты останутся в автобусах на весь Год защитника Отечества. В городском округе Долгопрудный на маршруты вышли 18 автобусов с изображениями участников ВОВ на бортах. В преддверии Дня Победы ОП Подмосковья и региональное отделение «Бессмертного полка России» запустили проект «Письмо Победы». Пассажиры некоторых маршрутов подмосковных автобусов могут услышать строки победителей войны. К «Бессмертному полку» на транспорте присоединились сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, пожарные и медработники. Также прошли автопробеги по памятным местам с размещенными на машинах портретами участников ВОВ. Памятные акции прошли во всех образовательных учреждениях региона. Цикл мероприятий состоялся с 28 апреля по 9 мая в рамках марафона «Наследники Победы». Школьники и воспитанники детсадов приходили с портретами героев своих семей. «Бессмертный полк» прошел также в онлайн-формате, объединив более двух миллионов жителей России и других государств. Партнерами выступили «Сбер» и VK. Портреты героев транслировали на на уличных медиафасадах и билбордах.