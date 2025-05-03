«Алроса» продаст на аукционе самый крупный в истории России бриллиант

Группа алмазодобывающих компаний «Алроса» выставит на аукцион «Новое солнце» — самый крупный в истории России бриллиант. Об этом ТАСС заявил глава Якутии Айсен Николаев.
Редчайший камень весит более 100 карат и имеет необычный цвет Vivid Yellow. Возможную дату проведения аукциона и стартовую цену бриллианта глава Якутии не озвучил.
Ранее в США с молотка продали разбитую гитару основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна. Аукцион выиграл коллекционер из Техаса, который предложил за музыкальный инструмент 100 тысяч долларов. В торгах участвовали более 10 человек, стартовая цена раритета составляла 30 тысяч долларов.
Гитара разбилась во время европейского тура Nirvana в 1992 году. Инструмент отреставрировали, но Кобейн с момента поломки больше на ней не играл.
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