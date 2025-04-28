Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе за 100 тысяч долларов

На аукционе продали разбитую гитару Курта Кобейна. Музыкальный инструмент приобрел коллекционер из Техаса, сделав ставку в 100 тысяч долларов, написало ИА НСН со ссылкой на TMZ.

В торгах участвовали более 10 человек, а минимальная ставка составила 30 тысяч долларов.

Гитару разбили во время тура группы по Европе в 1992 году. Позже ее восстановили, но Кобейн уже не играл на ней во время выступлений.

Напомним, любимая гитара музыканта, на которой он выступал в последний раз, ушла с молотка за 1,5 миллиона долларов.