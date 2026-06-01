Альпинисты застряли в ущелье в Кабардино-Балкарии

МЧС: из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии эвакуируют четырех альпинистов

Спасатели МЧС начали работу по эвакуации четырех альпинистов из ущелья Безенги в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 1 июня поступила информация, что альпинисты при восхождении попали в неблагоприятные погодные условия на высоте 3200 метров.

Сейчас группа из четырех человек находятся в хижине Джанги-Кош, с ними установили связь. К месту следует группа из четырех спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО.

Работы осложняют камнепад и лавинная опасность. Вертолет Ми-8 из-за непогоды не смог подлететь к месту. Информация об обстоятельствах ЧП уточняется.

В мае двух туристов 1979 и 1991 годов рождения с обморожениями успешно эвакуировали с Эльбруса. В спасательных работах задействовали 10 специалистов и три единицы специальной высокогорной техники.