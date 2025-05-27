Аллерголог Попова призвала избегать косметики с формальдегидами

Аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова сообщила NEWS.ru , что некоторые косметические средства могут представлять опасность для здоровья. В частности, она указала на консерванты, содержащие формальдегид и формалин-доноры, которые, хотя и эффективно борются с бактериями, но обладают высокой токсичностью.

По словам Поповой, воздействие формальдегида может вызывать контактный дерматит, респираторные заболевания и даже рак. Кроме того, она отметила, что парабены, широко используемые в косметической промышленности, могут проникать через кожу и имитировать гормоны эстрогена, нарушая работу эндокринной системы и увеличивая риск аллергических реакций и дерматологических проблем.

Также врач указала на фталаты, которые могут негативно влиять на репродуктивное здоровье, провоцировать воспалительные процессы и вызывать аллергии. Моющие средства с лаурилсульфатом натрия (SLS) и лауретсульфатом натрия (SLES), обеспечивающие пену и очищающий эффект, могут сушить кожу, повреждая ее естественный липидный слой и вызывая зуд, шелушение и высыпания.