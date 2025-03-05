Алкозамки и дистанционная блокировка. Госдума ужесточит требования к каршерингу

В Госдуме предложили ужесточить требования к водителям каршеринга и оборудовать автомобили обязательными системами дистанционной блокировки. Автор инициативы — глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов — в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал о причинах появления этих нововведений.

По словам Нилова, предлагаемые изменения нужны прежде всего в интересах других участников дорожного движения, включая пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

«В том числе тех, которые находятся на остановке в ожидании общественного транспорта, и порой попадают в ситуации, когда на них на огромной скорости наезжает автомобиль каршеринга, которым управлял водитель в невменяемом состоянии», — объяснил депутат, припомнив случай, произошедший в Нижнем Новгороде, когда 18-летний водитель на арендованной машине на скорости 150 километров в час влетел в остановку.

В первую очередь предлагается ограничить доступ к услуге каршеринга лицам возрастом до 21 года. Ведь, по мнению Нилова, молодые люди в 18 лет еще недостаточно опытны и чаще становятся участниками ДТП.