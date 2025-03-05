Алкозамки и дистанционная блокировка. Госдума ужесточит требования к каршерингу
Депутат Нилов: машины неадекватных водителей каршеринга нужно блокировать
В Госдуме предложили ужесточить требования к водителям каршеринга и оборудовать автомобили обязательными системами дистанционной блокировки. Автор инициативы — глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов — в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал о причинах появления этих нововведений.
По словам Нилова, предлагаемые изменения нужны прежде всего в интересах других участников дорожного движения, включая пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
«В том числе тех, которые находятся на остановке в ожидании общественного транспорта, и порой попадают в ситуации, когда на них на огромной скорости наезжает автомобиль каршеринга, которым управлял водитель в невменяемом состоянии», — объяснил депутат, припомнив случай, произошедший в Нижнем Новгороде, когда 18-летний водитель на арендованной машине на скорости 150 километров в час влетел в остановку.
В первую очередь предлагается ограничить доступ к услуге каршеринга лицам возрастом до 21 года. Ведь, по мнению Нилова, молодые люди в 18 лет еще недостаточно опытны и чаще становятся участниками ДТП.
Очень часто молодые начинающие водители берут каршеринг в аренду. Понимают, что это не личное имущество, и можно к нему относиться небрежно. Управлять можно агрессивно.
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по труду и социальной политике
Кроме возраста, в инициативе рассматривается установка «алкозамков», которые не позволят начать движение в состоянии опьянения. Также, по мнению парламентария, необходимо ввести ограничение максимальной скорости в 120 километров в час и сделать возможным дистанционную остановку автомобиля.
«Я говорю о том, чтобы в обязательном порядке такие блокираторы были и использовались для того, чтобы силы дорожно-патрульной полиции не устраивали погони за каршерингом, когда пьяный или под воздействием наркотиков водитель гоняет по улицам, сбивает другие транспортные средства, убегая от погони. Такие автомобили надо дистанционно просто блокировать и двигатель глушить. А силами полиции арестовывать, задерживать и проверять водителя. И привлекать к ответственности за такое поведение», — подвел итог Нилов.