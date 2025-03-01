Устроившего смертельное ДТП водителя каршеринга арестовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде влетевшего в остановку водителя арестовали на 2 месяца

Нижегородский суд на два месяца арестовал водителя каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, после чего погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемому 18 лет, ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее региональное управление МВД сообщало, что вечером 27 февраля 18-летний водитель каршерингового автомобиля не справился с управлением на улице Землячки и врезался в остановку общественного транспорта.

В результате столкновения погибли две женщины, стоявшие на остановке. Сам водитель, а также три пассажира в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы различной степени тяжести.

Днем ранее автобус протаранил автомобили и наехал на остановку в Санкт-Петербурге, погибла женщина.