Алкомаркеты закроют с 1 сентября во дворах в Подмосковье

Запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов в Подмосковье начнет действовать с 1 сентября. Такой закон приняли в Мособлдуме сообщил РИА «Новости» спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Мособлдумой в весенней сессии был принят закон, который вводит новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите», — рассказал политик.

По словам Брынцалова, после 1 сентября будут запрещены алкомаркеты, вход и выход которых находится со стороны двора. Лицензию получат торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от края дороги. Новые правила не коснутся пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.

Нормы одобрили также для объектов общепита. Спиртные напитки нельзя будет продавать в кафе, барах и иных точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 23:00 до 08:00. Исключение коснулось только ресторанов.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоэтажек, доставляют много проблем местным жителям.