Новую ввозную пошлину на вина из стран НАТО назвали запретительной

ФТС: новая пошлина в 200% для вин из стран НАТО станет запретительной

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Решение о вводе пошлины на вина из государств Североатлантического альянса еще не приняли, но в случае утверждения это ограничение станет запредельным для поставщиков. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

Он напомнил, что на некоторые импортные вина планируют ввести пошлину в 200%. Чмора подчеркнул, что такой налог смогут заплатить только поставщики очень маржинальной продукции, к которой вряд ли можно отнести алкоголь.

«Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины — он относится к категории запретительных», — указал представитель ФТС.

Ранее экономист Максим Черниговский рассказал, что повышение акцизов на вино плохо скажется на всей винодельческой отрасли. По его подсчетам, продажи этого алкогольного напитка в 2024 году сократятся на 10-15%.

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