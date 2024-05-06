Александр Маршал объяснил молчание мировых звезд о теракте в «Крокусе» | 360°

Общество 06 мая 2024, 16:53 Александр Маршал объяснил молчание мировых звезд о теракте в «Крокусе» Музыкант Маршал объяснил отсутствие реакции мировых звезд на теракт в «Крокусе» РИА «Новости»

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Музыкант, экс-участник группы «Парк Горького» Александр Маршал объяснил, почему мировые звезды промолчали о теракте в «Крокусе». Он считает, что они просто не получили об этом корректную информацию. Такое мнение артист высказал в беседе с aif.ru.

Музыкант предположил, что зарубежные СМИ искажают информацию о происходящем в России, поэтому многие селебрити даже не поняли, что в Подмосковье произошел теракт.

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«Они не понимают, что на самом деле происходит. Я просто уверен и знаю, что в Америке много таких людей, которые в принципе не знают, где эта Украина находится, им не до этого», — рассказал музыкант.

Маршал также отметил, что часто бывает в зоне СВО, и поэтому владеет информацией с передовой «из первых рук».

О трагедии в «Крокусе», унесшей жизни 146 человек, промолчали и некоторые отечественные звезды шоу-бизнеса — например, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*. Он назвал публичное выражение скорби пошлостью.

* Признан иностранным агентом на территории России.