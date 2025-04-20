Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери «Казанская»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил храму икону Божией Матери «Казанская». Об этом сообщили в информационном агентстве «Белта» .

На Пасху президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Свято-Покровский храм в Толочине.

Он подарил церкви икону Божией Матери «Казанская» — один из самых почитаемых православных образов. Его изготовили мастера минского монастыря и оформили в резной киот.

В ответ президенту вручили икону священномученика Харалампия, выполненную в традициях ярославской иконописи.

Ранее президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих Пасху россиян с праздником. Он отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии играют вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия.