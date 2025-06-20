Алаудинов встретился с оскорбленным им священником

По словам отца Гавриила, до знакомства с Алаудиновым он понимал, что у них нет разногласий, но «люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, сделали все для того, чтобы создать хаос и неразбериху».

Священник отметил, что из его проповеди специально вырезали 40-секундный отрывок и «подали речь таким образом», чтобы выставить «врагом ислама». В ходе разговора командир «Ахмата» и отец Гавриил поняли, что у них «идентичные» взгляды на ситуацию и нет никаких разногласий.

Алаудинов еще раз извинился перед схиигуменом за то, что позволил себе резкие высказывания. Ранее он назвал его «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу». После скандала священнослужитель лишился должности.