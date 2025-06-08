Алаудинов извинился перед священником за оскорбление

Священник Гавриил Виноградов не прав в антимусульманских высказываниях, однако оскорблять его не стоило в силу возраста. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об этом в Tegeram-канале и извинился за резкость.

Алаудинова раскритиковали за резкие высказывания в адрес священника, который, по его словам, оскорбил мусульман. Знакомые звонили командиру и требовали извиниться.

«Конечно, я скажу честно, как кавказец, может быть, из-за возраста я не должен был его оскорблять. В принципе эту критику я воспринимаю правильно. Чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним», — сказал он.

В остальном он не согласился со священником. Алаудинова возмутило и то, что никто из его знакомых не указал отцу Гавриилу на то, что тот не прав.

Схиигумен из Кавказского подворья Валаамского монастыря в проповеди заявил об угрозе со стороны мигрантов, исповедующих ислам. Он сказал, что по приказу муллы эти крепкие непьющие мужчины готовы пойти на преступление. После скандала священнослужитель лишился должности. Алаудинов назвал его «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу».

Ранее блогера Арега Щепихина, похищенного с Ярославского вокзала, заключили под стражу по подозрению в призывах к экстремизму. В своих видео он оскорблял чеченцев.