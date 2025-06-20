Алаудинов призвал россиян молиться за страну

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал больше молиться за бойцов и Россию, указав на важность поддержки соотечественников. Призыв генерала опубликовали в Telegram-канале военкора Игоря Молотова.

«Хочу вас попросить, чтобы вы больше молились за нас, за Россию, потому что молитва каждого для нас очень важна», — отметил Алаудинов.

Также военачальник поблагодарил тех, кто «с пониманием относится к тому, что сегодня происходит в России и мире». Он выразил уверенность в том, что, если «усердно молиться, Бог нам ответит».

Ранее генерал лично встретился со священником Гавриилом Виноградовым и извинился перед ним за оскорбления. По словам Алаудинова, некие люди пытаются рассорить мусульман и христиан, чтобы создать в России хаос.