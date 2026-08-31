Владелица сети ресторанов Штутман отметила, что россияне стали чаще завтракать вне дома

Эксперты отмечают, что россияне стали больше времени уделять утренним визитам в рестораны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала предприниматель, владелица сети ресторанов Евгения Штутман.

По ее мнению, рост ресторанной индустрии и изменение потребительских предпочтений привели к тому, что завтрак перестал быть просто быстрым приемом пищи дома. Теперь это отдельный ресторанный опыт.

«Завтрак перестал быть просто быстрым приемом пищи дома — он стал отдельным ресторанным опытом. Кроме того, рестораны становятся более доступными для повседневного посещения», — подчеркнула Евгения Штутман.

Люди стали больше внимания уделять спорту и здоровому образу жизни, и завтрак после утренней активности становится частью этого образа жизни. Также среди россиян наблюдается интерес к сбалансированному питанию и белку.

«Сегодня люди гораздо больше знают о важности белка и состава рациона, поэтому обращают внимание не только на вкус, но и на питательную ценность блюд», — отметила эксперт.

Евгения Штутман считает, что поход в ресторан утром все чаще становится частью привычного образа жизни, а не только поводом для встречи или праздника. При этом завтраки не конкурируют с ужинами, так как у них разные сценарии потребления. Рестораны стараются развивать оба направления, предлагая разные поводы для посещения.