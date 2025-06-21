Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в Серпухове

Накануне Дня памяти и скорби жители городского округа Серпухов почтили память героев Великой Отечественной войны возложением цветы к мемориалам воинской славы. А 21 июня в муниципалитете проведут Всероссийскую акцию «Свеча памяти».

Участниками митинга стали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, председатель Совета депутатов Серпухова Михаил Шульга, заместители главы муниципалитета, депутаты окружного Совета, представители духовенства и силовых структур, школьники, их родители, педагоги, а также активисты патриотических объединений. Собравшиеся почтили память защитников, которые остановили врага в сражениях за Москву, Сталинград, Севастополь и Ленинград.

Традиционная Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в городском округе Серпухов 21 июня в 21:00. Свечи зажгут у Мемориального комплекса «Рубеж Обороны» в Протвине и в Парке Победы в Пущине.